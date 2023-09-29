Происшествия 29.09.2023 в 12:15

В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя

Предпринимателя признали виновным в хищении средств дольщиков
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора строительной организации. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с августа 2013 по март 2015 года руководитель акционерного общества от имени возглавляемой им компании заключил с гражданами договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома №56а по ул. Ключевская в Улан-Удэ.

«Однако взятые на себя обязательства бизнесмен не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. От его противоправных действий пострадало 8 дольщиков, размер причиненного им ущерба составил более 9 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал предпринимателя виновным и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
строительство мошенничество

Все новости

Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
29.09.2023 в 12:35
В Бурятии осталось шесть блокадников
29.09.2023 в 12:20
В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя
29.09.2023 в 12:15
В Бурятии вслед за школой сорвали строительство поликлиники
29.09.2023 в 11:45
Монголия не хочет отмывать деньги и финансировать терроризм
29.09.2023 в 11:20
ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
29.09.2023 в 09:57
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала на пожилую горожанку
29.09.2023 в 09:14
В Улан-Удэ открыли новый спорткомплекс за 70 миллионов
29.09.2023 в 09:13
Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку
29.09.2023 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала на пожилую горожанку
Пенсионеры республики все чаще фигурируют в сводках ДТП
29.09.2023 в 09:14
Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку
В ход были пущены кулаки, ножи, кочерга и разделочная доска
29.09.2023 в 09:03
В Бурятии насмерть замерз сборщик шишек
Пропавшего в лесу мужчину искали почти месяц
28.09.2023 в 16:22
В Улан-Удэ тушат пожар на Левом берегу
Из горящего помещения удалось вынести 2 пропановых баллона
28.09.2023 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru