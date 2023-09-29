В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора строительной организации. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с августа 2013 по март 2015 года руководитель акционерного общества от имени возглавляемой им компании заключил с гражданами договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома №56а по ул. Ключевская в Улан-Удэ.«Однако взятые на себя обязательства бизнесмен не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. От его противоправных действий пострадало 8 дольщиков, размер причиненного им ущерба составил более 9 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал предпринимателя виновным и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»