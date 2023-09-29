Происшествия 29.09.2023 в 13:53
В Улан-Удэ врача поймали на мошенничестве
Медик взяла с пациента деньги за бесплатную операцию
Текст: Андрей Константинов
25 сентября полицию Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего горожанина. Мужчина рассказал о мошенничестве со стороны работницы медучреждения.
По словам заявителя, в июне врач одной из городских поликлиник обманом завладела его деньгами. После консультации, за которой пациент обратился со своим заболеванием, специалист предложила провести операцию и оплатить её стоимость в размере 4,5 тысяч рублей. При этом она отметила, что бесплатное направление выдано посетителю только на осмотр и консультацию, в отличие от направления на проведение оперативного вмешательства.
Мужчина перевел требуемые средства на указанный номер, а впоследствии обратился в страховую компанию и выяснил, что операция должна была проводиться бесплатно за счет бюджетных средств.
«66-летняя медицинская работница задержана полицейскими. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
По словам заявителя, в июне врач одной из городских поликлиник обманом завладела его деньгами. После консультации, за которой пациент обратился со своим заболеванием, специалист предложила провести операцию и оплатить её стоимость в размере 4,5 тысяч рублей. При этом она отметила, что бесплатное направление выдано посетителю только на осмотр и консультацию, в отличие от направления на проведение оперативного вмешательства.
Мужчина перевел требуемые средства на указанный номер, а впоследствии обратился в страховую компанию и выяснил, что операция должна была проводиться бесплатно за счет бюджетных средств.
«66-летняя медицинская работница задержана полицейскими. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество врачи