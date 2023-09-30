Происшествия 30.09.2023 в 08:26

На севере Бурятии сошел с рельсов локомотив

В результате происшествия никто не пострадал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На севере Бурятии сошел с рельсов локомотив
Сегодня около 5 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском произошел сход двух секций локомотива грузового поезда.

«Пострадавших нет. Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», - сообщили в МЧС.

Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»
Теги
поезд

Все новости

На севере Бурятии сошел с рельсов локомотив
30.09.2023 в 08:26
Из Африки – в Бурятию
30.09.2023 в 08:00
Иркутск, Улан-Удэ, Чита: где живется лучше
30.09.2023 в 07:00
В Улан-Удэ на зов о помощи откликнулось 130 добровольцев
29.09.2023 в 19:24
В Улан-Удэ неизвестное животное ночью съело восемь кур
29.09.2023 в 18:42
В Улан-Удэ некоторые дома остаются без отопления
29.09.2023 в 18:22
В Улан-Удэ пьяному водителю не удалось скрыться от сотрудников ДПС
29.09.2023 в 17:20
Его позывной - «Тайга»
29.09.2023 в 16:27
В Улан-Удэ открылся новый учебный корпус медицинского колледжа
29.09.2023 в 15:39
В Улан-Удэ начали осенний сезон посадок деревьев и кустарников
29.09.2023 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Улан-Удэ пьяному водителю не удалось скрыться от сотрудников ДПС
Нарушитель пытался сначала уехать, а потом убежать от инспекторов (видео)
29.09.2023 в 17:20
Территорию возле театра в Улан-Удэ пришлось оцепить из-за бесхозного рюкзака
Его владельца сейчас ищет полиция
29.09.2023 в 15:20
Житель Бурятии исчез после возвращения из командировки
Последний раз мужчину видели в ночь с 26 на 27 сентября
29.09.2023 в 14:09
В Улан-Удэ врача поймали на мошенничестве
Медик взяла с пациента деньги за бесплатную операцию
29.09.2023 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru