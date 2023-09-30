На севере Бурятии сошел с рельсов локомотив

Сегодня около 5 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском произошел сход двух секций локомотива грузового поезда.«Пострадавших нет. Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», - сообщили в МЧС.Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»