Происшествия 30.09.2023 в 08:26
На севере Бурятии сошел с рельсов локомотив
В результате происшествия никто не пострадал
Текст: Андрей Константинов
Сегодня около 5 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском произошел сход двух секций локомотива грузового поезда.
«Пострадавших нет. Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», - сообщили в МЧС.
Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»
«Пострадавших нет. Габарит по среднему пути не нарушен. Задержки пассажирских поездов нет. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд», - сообщили в МЧС.
Фото: «Северобайкальск-инфо.24/7»
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