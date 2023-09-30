Происшествия 30.09.2023 в 10:19

Жительница Бурятии отдала мошенникам огромную сумму

Чтобы заработать на инвестициях, женщина продала 2 машины и взяла 3 кредита
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии отдала мошенникам огромную сумму
В Бурятии за последнюю неделю жертвами интернет-преступников стали еще 53 человека, их общее число с начала года выросло до 1891. Общий причиненный аферистами ущерб достиг 480 млн рублей, за последнюю неделю он составил 14 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 6,7 млн рублей. Её лишилась жительница Улан-Удэ, которая хотела заработать на инвестициях.

Как рассказали в прокуратуре, в середине сентября женщина оставила на сайтах инвестиционных компаний заявки со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ей позвонили в мессенджере. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на банковский счет. Указания злоумышленника потерпевшая выполнила. Она оформили 3 кредита и продала 2 автомобиля, собрав таким образом 6,7 миллиона рублей. Все деньги горожанка перевела на счет мошенника.

Фото: «Номер один»
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