Жительница Бурятии отдала мошенникам огромную сумму

В Бурятии за последнюю неделю жертвами интернет-преступников стали еще 53 человека, их общее число с начала года выросло до 1891. Общий причиненный аферистами ущерб достиг 480 млн рублей, за последнюю неделю он составил 14 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 6,7 млн рублей. Её лишилась жительница Улан-Удэ, которая хотела заработать на инвестициях.Как рассказали в прокуратуре, в середине сентября женщина оставила на сайтах инвестиционных компаний заявки со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ей позвонили в мессенджере. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на банковский счет. Указания злоумышленника потерпевшая выполнила. Она оформили 3 кредита и продала 2 автомобиля, собрав таким образом 6,7 миллиона рублей. Все деньги горожанка перевела на счет мошенника.Фото: «Номер один»