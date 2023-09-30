Происшествия 30.09.2023 в 14:13
В Бурятии утонул рыбак
Мужчина выпал из лодки на притоке реки Баргузин
Текст: Андрей Константинов
Вечером 29 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в местности Недоросково на притоке реки Баргузин выпал из лодки и утонул мужчина.
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сегодня тело рыбака было найдено рядом с местом гибели.
Фото: «Номер один»
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сегодня тело рыбака было найдено рядом с местом гибели.
Фото: «Номер один»
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