В Бурятии утонул рыбак

Вечером 29 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в местности Недоросково на притоке реки Баргузин выпал из лодки и утонул мужчина.Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», сегодня тело рыбака было найдено рядом с местом гибели.Фото: «Номер один»