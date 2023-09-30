Происшествия 30.09.2023 в 14:25
По факту схода локомотива в Бурятии проводится доследственная проверка
На месте происшествия работают следователи и прокурор
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте ВМСУТ СК России начал доследственную проверку по факту схода локомотива на БАМе.
«Установлено, что ночью 30 сентября 2023 года на станции Северобайкальск на 1069 км Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход локомотива грузового поезда. Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших нет. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
К проверке происшествия также подключилась Байкальская транспортная прокуратура.
«Для координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщает надзорное ведомство.
Фото: Байкальская транспортная прокуратура
«Установлено, что ночью 30 сентября 2023 года на станции Северобайкальск на 1069 км Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход локомотива грузового поезда. Опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших нет. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
К проверке происшествия также подключилась Байкальская транспортная прокуратура.
«Для координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщает надзорное ведомство.
Фото: Байкальская транспортная прокуратура
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