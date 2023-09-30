Происшествия 30.09.2023 в 14:34

На трассе в Бурятии сгорела фура

Причиной возгорания стал перегрев тормозов
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии сгорела фура
Сегодня около полудня на 610-м км трассы «Байкал» в окрестностях Никольска загорелась фура.

«Одна фура на жесткой сцепке буксировала другую, направляясь в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.

По предварительным данным, причиной возгорания большегруза стал перегрев тормозов.

Фото: «Номер один»
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