Происшествия 30.09.2023 в 14:34
На трассе в Бурятии сгорела фура
Причиной возгорания стал перегрев тормозов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня около полудня на 610-м км трассы «Байкал» в окрестностях Никольска загорелась фура.
«Одна фура на жесткой сцепке буксировала другую, направляясь в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
По предварительным данным, причиной возгорания большегруза стал перегрев тормозов.
Фото: «Номер один»
«Одна фура на жесткой сцепке буксировала другую, направляясь в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
По предварительным данным, причиной возгорания большегруза стал перегрев тормозов.
Фото: «Номер один»
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