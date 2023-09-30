На трассе в Бурятии сгорела фура

Сегодня около полудня на 610-м км трассы «Байкал» в окрестностях Никольска загорелась фура.«Одна фура на жесткой сцепке буксировала другую, направляясь в Иркутскую область. Один из автомобилей загорелся и полностью выгорел. Пострадавших нет», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.По предварительным данным, причиной возгорания большегруза стал перегрев тормозов.Фото: «Номер один»