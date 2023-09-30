Происшествия 30.09.2023 в 16:59

Лесной пожар возник в Муйском районе Бурятии

Его площадь составляет 10 га
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Текст: Андрей Константинов
Лесной пожар возник в Муйском районе Бурятии
Лесной пожар возник 29 сентября в Муйском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«На тушении работали 5 человек из числа пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4,5 га. 30 сентября работы по ликвидации пожара продолжились», - рассказали в РАЛХе,

В вайбер-чате «Муя-инфо.24/7» сообщается, что площадь лесного пожара по состоянию на 13:30 30 увеличилась до 10 га. В связи с этим группировка огнеборцев увеличена до 17 человек.
 
Фото: «РАЛХ
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