Происшествия 01.10.2023 в 11:14

В районе Бурятии грузовик врезался в фуру

От удара один из большегрузов перевернулся
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии грузовик врезался в фуру

Накануне около 22:25 вечера в Мухоршибирском районе случилось крупное ДТП. В 8 км от Мухоршибири на тугнуйском подъеме столкнулись фура и грузовик. От силы удара фура перевернулась. К счастью, пострадавших нет.

На место выезжали специалисты пожарной части, розлива топлива не обнаружено, информируют в «Мухоршибирь-инфо 24/7».

Напомним, 30 сентября около полудня на 610-м км трассы «Байкал» в окрестностях Никольска загорелась фура.


Фото: Номер один

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мухоршибирский район фура грузовик

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