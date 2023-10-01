В районе Бурятии грузовик врезался в фуру

Накануне около 22:25 вечера в Мухоршибирском районе случилось крупное ДТП. В 8 км от Мухоршибири на тугнуйском подъеме столкнулись фура и грузовик. От силы удара фура перевернулась. К счастью, пострадавших нет.

На место выезжали специалисты пожарной части, розлива топлива не обнаружено, информируют в «Мухоршибирь-инфо 24/7».

Напомним, 30 сентября около полудня на 610-м км трассы «Байкал» в окрестностях Никольска загорелась фура.





Фото: Номер один