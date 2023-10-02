Жителя Бурятии посадили за езду без прав

Прокуратура Бурятии сообщила о вынесении приговора в отношении ранее судимого жителя Кижингинского района. Он обвинялся по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ – «Управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторная езда без прав)». Это относительно новая статья Уголовного кодекса, она вступила в силу чуть более года назад.Как сообщили прокуратуре, в мае 2023 года мужчина, лишенный водительских прав и уже дважды привлекавшийся к административной ответственности за езду без них, вновь сел за руль автомобиля. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД, и на этот раз он попал под действие уже уголовной статьи.Суд признал сельчанина виновным. Отменив условный срок по предыдущей судимости, по совокупности преступлений суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован.Приговор уже вступил в законную силу. Отметим, это первое рассмотренное судом дело по ст. 264.3 УК РФ, о котором сообщила прокуратура Бурятии.Фото: «Номер один»