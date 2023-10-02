В Бурятии водитель сбежал после ДТП, бросив раненую жену и годовалого сына

ДТП произошло вечером 30 сентября на автодороге в 25 км от Кижинги. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.«После аварии мужчина скрылся с места ДТП. Его 27-летняя жена и годовалый сын с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.Полицейские задержали беглеца на следующий день. За оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребенка мужчина привлечен к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии