Происшествия 02.10.2023 в 10:04

В Бурятии водитель сбежал после ДТП, бросив раненую жену и годовалого сына

Беглеца вскоре задержала полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель сбежал после ДТП, бросив раненую жену и годовалого сына
ДТП произошло вечером 30 сентября на автодороге в 25 км от Кижинги. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

«После аварии мужчина скрылся с места ДТП. Его 27-летняя жена и годовалый сын с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские задержали беглеца на следующий день. За оставление места ДТП и нарушение правил перевозки ребенка мужчина привлечен к административной ответственности.

Фото: ГИБДД Бурятии
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