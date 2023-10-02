В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер Прадо»

ДТП произошло вчера ночью в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Окино Ключи - Хоронхой 45-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и 38-летний пассажир внедорожника получили травмы. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина за рулем «Прадо» ранее был лишен водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии