Происшествия 02.10.2023 в 10:50

Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать

Площадь, пройденная огнём, составила 45 га
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать
В Муйском районе республики локализован лесной пожар, который вспыхнул 29 сентября в труднодоступной местности.

«Ведутся работы по дотушиванию локализованного очага. Предположительный прогноз ликвидации пожара - во второй половине дня», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В тушении задействованы 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 45 га, из них 30 га - нелесная.

Напомним, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как уточнили в РАЛХе, на утро 2 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд
02.10.2023 в 11:47
Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать
02.10.2023 в 10:50
Бизнес Бурятии работал на выставке «Улан-Баторское партнерство»
02.10.2023 в 10:32
В Восточном военном округе начался осенний призыв
02.10.2023 в 10:14
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер Прадо»
02.10.2023 в 10:12
В Бурятии водитель сбежал после ДТП, бросив раненую жену и годовалого сына
02.10.2023 в 10:04
Жителя Бурятии посадили за езду без прав
02.10.2023 в 09:51
Налоговый бонус для самозанятых
02.10.2023 в 09:00
В столице Бурятии встретили Героя России
01.10.2023 в 15:01
В лесах Бурятии тушат сложный пожар
01.10.2023 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд
Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию
02.10.2023 в 11:47
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер Прадо»
Его водитель был лишен прав
02.10.2023 в 10:12
В Бурятии водитель сбежал после ДТП, бросив раненую жену и годовалого сына
Беглеца вскоре задержала полиция
02.10.2023 в 10:04
Жителя Бурятии посадили за езду без прав
Автомобиль нарушителя конфискован
02.10.2023 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru