Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать

В Муйском районе республики локализован лесной пожар, который вспыхнул 29 сентября в труднодоступной местности.«Ведутся работы по дотушиванию локализованного очага. Предположительный прогноз ликвидации пожара - во второй половине дня», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В тушении задействованы 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 45 га, из них 30 га - нелесная.Напомним, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Как уточнили в РАЛХе, на утро 2 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Фото: РАЛХ