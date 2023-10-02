Происшествия 02.10.2023 в 10:50
Лесной пожар на севере Бурятии удалось локализовать
Площадь, пройденная огнём, составила 45 га
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе республики локализован лесной пожар, который вспыхнул 29 сентября в труднодоступной местности.
«Ведутся работы по дотушиванию локализованного очага. Предположительный прогноз ликвидации пожара - во второй половине дня», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В тушении задействованы 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 45 га, из них 30 га - нелесная.
Напомним, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как уточнили в РАЛХе, на утро 2 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
«Ведутся работы по дотушиванию локализованного очага. Предположительный прогноз ликвидации пожара - во второй половине дня», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В тушении задействованы 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 45 га, из них 30 га - нелесная.
Напомним, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как уточнили в РАЛХе, на утро 2 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Фото: РАЛХ
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