В Улан-Удэ шарик-попрыгунчик едва не убил ребенка

28 августа на Станцию скорой медицинской помощи Улан-Удэ поступил вызов к ребенку, который во время игры подавился шариком-попрыгунчиком. Он едва мог дышать и посинел.На адрес незамедлительно направилась линейная педиатрическая бригада скорой помощи. Фельдшер на месте, оценив сложность ситуации, вызвал специализированную реанимационную бригаду.«Благодаря слаженным действиям врача и медицинской сестры-анестезиста проведены реанимационные мероприятия, обеспечена проходимость дыхательных путей, центральный венозный доступ. В считанные минуты ребенок был доставлен в реанимационное отделение ДРКБ. В настоящее время угрозы для его жизни нет. Ребенок переведен из реанимационного отделения в палату, чувствует себя удовлетворительно», - рассказали в Минздраве Бурятии.Коллектив Станции скорой медицинской помощи рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра. Для снижения риска попадания инородного тела в дыхательные пути необходимо обучить малыша тщательно пережевывать пищу, не разрешать ему есть на ходу и во время игры. Когда ребенок начинает ползать и ходить, из зоны его досягаемости по возможности убирают все мелкие предметы. При выборе игрушек следует учитывать возрастные ограничения, не покупать варианты с большим количеством миниатюрных деталей.Фото: «Номер один»