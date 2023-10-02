В Бурятии найден мужчина, пропавший после командировки

В Бурятии найден 36-летний житель поселка Танхой. Напомним, 24 сентября мужчина прибыл в Улан-Удэ из командировки, а спустя пару дней покинул снятую в столице республики квартиру, где находился вместе с друзьями. С тех пор его никто не видел.«Утром 1 октября гражданин самостоятельно вернулся на съемное жилье. По словам мужчины, всё это время он распивал спиртные напитки с повстречавшимся ему приятелем и не подозревал, что друзья и родственники подали в полицию заявление о его пропаже. С ним всё в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.