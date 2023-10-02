В Улан-Удэ за выходные собаки трижды нападали на людей

Три инцидента с собаками произошли в минувшие выходные в Улан-Удэ. Об этом сообщает Комитет городского хозяйства.Так, 1 октября по системе «112» поступило сообщение, что в квартире на ул. Дивизионная собака покусала 38-летнего улан-удэнца. В это же день на ул. Пионеров соседская собака, находящаяся на самовыгуле, укусила за кроссовок 5-летнюю девочку. Еще один случай произошел на ул. Гайдара. Там во время прогулки на 7-летнюю девочку набросилась небольшая собака. К счастью, медицинская помощь детям не потребовалась.– По каждому сигналу сотрудники Управления административного контроля, районной администрации выезжают на место и собирают материал для привлечения владельцев собак к административной ответственности. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул, – комментирует ситуацию начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.Фото: «Номер один»