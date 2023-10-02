Происшествия 02.10.2023 в 14:04

В Улан-Удэ за выходные собаки трижды нападали на людей

В двух случаях жертвами агрессии животных стали маленькие дети
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за выходные собаки трижды нападали на людей
Три инцидента с собаками произошли в минувшие выходные в Улан-Удэ. Об этом сообщает Комитет городского хозяйства.

Так, 1 октября по системе «112» поступило сообщение, что в квартире на ул. Дивизионная собака покусала 38-летнего улан-удэнца. В это же день на ул. Пионеров соседская собака, находящаяся на самовыгуле, укусила за кроссовок 5-летнюю девочку. Еще один случай произошел на ул. Гайдара. Там во время прогулки на 7-летнюю девочку набросилась небольшая собака. К счастью, медицинская помощь детям не потребовалась.

– По каждому сигналу сотрудники Управления административного контроля, районной администрации выезжают на место и собирают материал для привлечения владельцев собак к административной ответственности. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул, – комментирует ситуацию начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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