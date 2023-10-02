Происшествия 02.10.2023 в 14:54

Скандальный экс-чиновник из Бурятии получил 8 лет «строгача» и огромный штраф

Очередное уголовное дело в отношении Виктора Гуслякова завершилось суровым приговором
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Текст: Андрей Константинов
Скандальный экс-чиновник из Бурятии получил 8 лет «строгача» и огромный штраф
Бывшего замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Виктора Гуслякова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Он обвинялся в получении взяток организованной группой в крупном и особом крупном размерах, сообщает корреспондент ZAB.RU из зала Центрального районного суда города Читы.

По данным краевой прокуратуры, «в период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемый в составе организованной группы из других работников учреждения совершил 7 эпизодов получения взяток на общую сумму около 70 млн рублей от коммерческих структур. Взамен им было оказано содействие при проведении торгов и дальнейшем строительстве соцобъектов в рамках реализации нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда» – Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство», трех жилых домов для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей-сирот в краевом центре и Оловяннинском районе, а также школы-детского сада в Могзоне».

Сегодня в Центральном районном суде Виктора Гуслякова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 60 млн рублей и конфискация денежных средств в размере около 21 млн рублей.

Напомним, до переезда в Забайкальский край Виктор Гусляков работал в Бурятии, где возглавлял Управление капитального строительства правительства РБ. На этом посту он не раз оказывался в центре крупных скандалов.

В августе 2020 года Гусляков уволился с должности директора УКСа. На тот момент в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог», которое было связано со строительством онкодиспансера в Улан-Удэ. Правда, экс-чиновник смог избежать сурового наказания. Он признал свою вину и в итоге отделался лишь судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Летом 2021 года Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении теперь уже бывшего начальника УКСа новое уголовное дело. Г-на Гуслякова заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Причем дело касалось скандальной истории с торгами на строительство все того же онкологического диспансера, о странностях которых «Номер один» сообщал неоднократно. Правда, в итоге дело даже не дошло до суда. Действия г-на Гуслякова в ходе следствия переквалифицировали на «Халатность», после чего само дело прекратили в связи с истечением сроков давности.

Еще одно уголовное дело на Виктора Гуслякова возбуждали уже в Забайкальском крае, где в 2021 году он стал заместителем директора Службы единого заказчика. Его обвинили в халатности при заключении двух госконтрактов по строительству жилья для детей-сирот на общую сумму более 300 млн рублей. По этому делу в феврале 2023 года суд признал Виктора Гуслякова виновным и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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