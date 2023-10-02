Происшествия 02.10.2023 в 15:47

В Бурятии ребенок погиб под кучей песка

Мальчика завалило, когда он играл во дворе своего дома
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ребенок погиб под кучей песка
Днем 30 сентября во дворе одного из домов в Кяхте погиб 12-летний мальчик. По факту смерти ребенка Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

«Ребенок проживал с семьей. Во дворе их дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Днем 30 сентября сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка. Отец со старшей дочерью вскоре нашли мальчика, извлекли из-под песка, но ребенок уже не подавал признаков жизни», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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несчастный случай

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