В Бурятии ребенок погиб под кучей песка

Днем 30 сентября во дворе одного из домов в Кяхте погиб 12-летний мальчик. По факту смерти ребенка Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.«Ребенок проживал с семьей. Во дворе их дома после земляных работ осталась большая куча грунта. Днем 30 сентября сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка. Отец со старшей дочерью вскоре нашли мальчика, извлекли из-под песка, но ребенок уже не подавал признаков жизни», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято правовое решение.Фото: Следственный комитет Бурятии