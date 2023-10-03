Происшествия 03.10.2023 в 18:14

Грач подвел жительницу Улан-Удэ под уголовную статью

Женщина пыталась обеспечить его запрещенными веществами

A- A+
Текст: "Номер один"
Грач подвел жительницу Улан-Удэ под уголовную статью

Неоднократно ранее судимая горожанка угодила в колонию на девять лет из-за «чувства ложного понимания о дружбе и товариществе». Женщина пыталась передать осужденному сожителю, отбывающему наказание в колонии строгого режима, гашиш и таблетки сильнодействующего вещества.

С августа 2021 года 37-летняя улан-удэнка начала сожительствовать с мужчиной, который был известен в кругу знакомых как Грач. У женщины, еще до знакомства с Грачом, был на иждивении несовершеннолетний ребенок. Кроме того, ранее она сама была судима по трем статьям: за кражу, подделку документов и потребление наркотиков.

Через год Грач загремел в ИК-2 за кражу. Однако сожители продолжали поддерживать общение, осужденный звонил своей возлюбленной из колонии со стационарного телефона.

Однажды, в феврале 2023 года, во время очередного созвона он попросил отправить ему в колонию четыре «шара» (гашиш).

«Из чувства ложного понимания о дружбе и товариществе» она решила передать гашиш в колонию.

Гашиш у женщины уже был. В декабре 2022 года в пригороде Улан-Удэ она собрала коноплю и приготовила гашиш, который периодически сама употребляла для «смягчения боли и расслабления».

Помимо гашиша женщина решила передать любовнику в колонию таблетки сильнодействующего вещества. Таблетки она получала по рецепту для снятия абстинентного синдрома.

В условленный день и время сборщица конопли встретилась с посредницей, которая должна была передать сверток с наркотиками в колонию.

Сразу после передачи пакета горожанок задержала полиция.

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района г. Улан-Удэ, горожанка, пытавшаяся передать в колонию наркотики и сильнодействующее вещество, судом признана виновной и ей по совокупности преступлений с отменой условного осуждения по предыдущему приговору назначено наказание в виде девяти лет лишения в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
суд уголовное дело наркотик колония строгого режима

Все новости

Грач подвел жительницу Улан-Удэ под уголовную статью
03.10.2023 в 18:14
В Улан-Удэ открыли благоустроенный бульвар «Сиреневый»
03.10.2023 в 17:51
Вторичный рынок недвижимости в Москве предлагает большой выбор квартир
03.10.2023 в 17:33
26 педагогов из Бурятии участвуют в Форуме классных руководителей
03.10.2023 в 16:15
В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными
03.10.2023 в 16:06
День учителя слегка подорожал
03.10.2023 в 16:02
Силовики Бурятии отправили в зону СВО шесть автомобилей
03.10.2023 в 15:45
В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина
03.10.2023 в 15:22
Улан-Удэ и Минск будут дружить
03.10.2023 в 15:00
В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину
03.10.2023 в 14:58
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными
Взрывотехники обследовали все объекты, но ничего подозрительного не нашли
03.10.2023 в 16:06
В Бурятии студент угнал иномарку на глазах у хозяина
Молодой злоумышленник выдал себя за покупателя автомобиля
03.10.2023 в 15:22
В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег
Это касается территорий, которые пострадали от речных и грунтовых вод
03.10.2023 в 14:33
Житель Улан-Удэ взял кредиты на 3 миллиона рублей и перевел их мошенникам
Мужчина отдал бы и больше, но в очередном кредите ему отказали
03.10.2023 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru