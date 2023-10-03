Грач подвел жительницу Улан-Удэ под уголовную статью

Неоднократно ранее судимая горожанка угодила в колонию на девять лет из-за «чувства ложного понимания о дружбе и товариществе». Женщина пыталась передать осужденному сожителю, отбывающему наказание в колонии строгого режима, гашиш и таблетки сильнодействующего вещества.

С августа 2021 года 37-летняя улан-удэнка начала сожительствовать с мужчиной, который был известен в кругу знакомых как Грач. У женщины, еще до знакомства с Грачом, был на иждивении несовершеннолетний ребенок. Кроме того, ранее она сама была судима по трем статьям: за кражу, подделку документов и потребление наркотиков.

Через год Грач загремел в ИК-2 за кражу. Однако сожители продолжали поддерживать общение, осужденный звонил своей возлюбленной из колонии со стационарного телефона.

Однажды, в феврале 2023 года, во время очередного созвона он попросил отправить ему в колонию четыре «шара» (гашиш).

«Из чувства ложного понимания о дружбе и товариществе» она решила передать гашиш в колонию.

Гашиш у женщины уже был. В декабре 2022 года в пригороде Улан-Удэ она собрала коноплю и приготовила гашиш, который периодически сама употребляла для «смягчения боли и расслабления».

Помимо гашиша женщина решила передать любовнику в колонию таблетки сильнодействующего вещества. Таблетки она получала по рецепту для снятия абстинентного синдрома.

В условленный день и время сборщица конопли встретилась с посредницей, которая должна была передать сверток с наркотиками в колонию.

Сразу после передачи пакета горожанок задержала полиция.

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района г. Улан-Удэ, горожанка, пытавшаяся передать в колонию наркотики и сильнодействующее вещество, судом признана виновной и ей по совокупности преступлений с отменой условного осуждения по предыдущему приговору назначено наказание в виде девяти лет лишения в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"