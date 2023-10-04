В Улан-Удэ будут судить бывшего министра

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Матвеева. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».Как рассказали в следственном ведомстве, 21 июня 2021 года Минприроды Бурятии и индивидуальный предприниматель заключили госконтракт на рекультивацию свалки в поселке Усть-Баргузине на общую сумму более 419 млн. рублей.«Для поэтапной оплаты выполняемых подрядчиком работ требовались услуги сторонней организации, которая осуществляла бы необходимый контроль (внешнюю экологическую экспертизу). Однако министр для указанных целей не организовал своевременное проведение торгов и заключение с победителем соответствующего соглашения. А когда наступили сроки платежей по основному контакту, он спешно, в нарушение действующего законодательства о контрактной системе, без проведения торгов, напрямую заключил три контакта для проведения внешней экологической экспертизы со знакомым предпринимателем, который не обладал необходимым опытом и достаточными ресурсами. Полученные от него заключения не позволили в полной мере оценить качество выполненных подрядчиком работ по рекультивации свалки и повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в сфере охраны окружающей среды. Помимо этого, по данным следствия, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию указанной свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ незаконно увеличил цену государственного контракта на более чем 30 млн. рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи», - сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении Сергея Матвеева направлено в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого - автомобили марки «Мерседес-Бенц», «Лексус», жилое здание и земельные участки - наложен арест.Напомним, Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.Сергей Матвеев в 2002 году с отличием окончил физико-технический факультет Бурятского государственного университета, специализируясь в области космической физики. Трудовой путь начал уже при вузе, работая в сфере информационных технологий, по окончании работал в администрации президента и правительства Бурятии. С конца 2004 года Сергей Матвеев переехал в Иркутск, работал в бизнес-структурах, в 2009 основал ИТ-компанию.С 2016 по 2018 год работал в должности заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». С 2019 года работал в коммерческом сегменте на руководящих должностях, также занимался вопросами цифровизации в сфере экологии.В 2020 году основал Союз охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, и возглавил его в качестве президента некоммерческой организации.Фото: пресс-служба правительства Бурятии