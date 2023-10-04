Происшествия 04.10.2023 в 13:04

Аферисты обманули молодого жителя Бурятии

После установки приложения на телефон парень лишился 14 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Аферисты обманули молодого жителя Бурятии
Днем 3 октября в полицию Селенгинского районо обратился 18-летний житель Гусиноозерска. Молодой человек попался на уловки мошенника, позвонившего ему, якобы, из банка.

Аферист сообщил парню, что к его личному кабинету в мобильном приложении подключены дополнительные устройства. По его словам, неизвестные осуществили привязку абонентских номеров к счетам, поэтому существует угроза хищения средств.

Введенному в заблуждению юноше преступник посоветовал скачать специальное приложение, которое бы обеспечило сохранность сбережений. Однако, как объяснил потерпевший, после установки программы с одного из его счетов были списаны 14 тысяч рублей. Уведомление о переводе средств поступило в смс-сообщении. Молодой человек сразу же заблокировал все имеющиеся у него банковские карты.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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