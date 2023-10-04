Аферисты обманули молодого жителя Бурятии

Днем 3 октября в полицию Селенгинского районо обратился 18-летний житель Гусиноозерска. Молодой человек попался на уловки мошенника, позвонившего ему, якобы, из банка.Аферист сообщил парню, что к его личному кабинету в мобильном приложении подключены дополнительные устройства. По его словам, неизвестные осуществили привязку абонентских номеров к счетам, поэтому существует угроза хищения средств.Введенному в заблуждению юноше преступник посоветовал скачать специальное приложение, которое бы обеспечило сохранность сбережений. Однако, как объяснил потерпевший, после установки программы с одного из его счетов были списаны 14 тысяч рублей. Уведомление о переводе средств поступило в смс-сообщении. Молодой человек сразу же заблокировал все имеющиеся у него банковские карты.«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»