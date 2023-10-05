В Бурятии утонули два рыбака

Сразу два трагических происшествия на воде случились в Бурятии. Как сообщили в МЧС, вечером 4 октября поступила информация о том, что на реке Тунка вблизи одноименного населенного пункта перевернулась моторная лодка с двумя мужчинами. Один из них смог выплыть, второй предположительно утонул. На поиски его тела сегодня с утра направился отряд спасателей.Еще один несчастный случай произошел на Байкале у села Посольское. Там пропал мужчина, уехавший на рыбалку 1 октября. Его тело было найдено спасателями вчера вечером при обследовании акватории озера.Фото: МЧС Бурятии