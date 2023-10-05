В Улан-Удэ мотоциклист влетел головой в кабину грузовика

Жуткое ДТП произошло около 10 часов вечера на ул. Бограда в Улан-Удэ. Там 30-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Бонго». От удара мотоциклист головой влетел в лобовое стекло микрогрузовика, и лишь мотошлем, который буквально застрял в кабине, спас ему жизнь.





«В результате аварии водитель мотоцикла с многочисленными травмами госпитализирован в БСМП. Водитель грузовика после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Как отметили в Госавтоинспекции, байкер не имел водительских прав категории «А». А прав на управление легковушками его лишили за вождение в нетрезвом виде.Фото: ГИБДД Бурятии