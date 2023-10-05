В Улан-Удэ сбили двух подростков

Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошли вчера в Улан-Удэ. Первое случилось около обеда в районе дома №144 по ул. Трубачеева. Там 38-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» сбил 16-летнего подростка. В результате наезда пострадавший получил перелом пяточной кости, его госпитализировали в ДРКБ.Еще один подросток пострадал ближе к вечеру на ул. Революции 1905 года. Как сообщили в ГИБДД, там 48-летний водитель «Тойоты Приус» сбил 14-летнего мальчика, его госпитализировали с травмами. В Госавтоинспекции уточнили, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе, однако, по предварительным данным, подросток переходил дорогу на красный сигнал светофора.Фото: ГИБДД Бурятии