Происшествия 05.10.2023 в 12:29

В Бурятии на берегу Селенги нашли труп женщины

Её личность пока не установлена
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на берегу Селенги нашли труп женщины
27 сентября на берегу Селенги неподалеку от ул. Юбилейная в селе Старое Татаурово Прибайкальского района было обнаружено тело женщины. Её личность пока не установлена. Полиция просит граждан при наличии какой-либо информации об этой женщине позвонить по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).

Приметы: европейской внешности, на вид около 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Одежда: на голове платок бордового цвета с цветами красного и синего цветов и листьями зеленого цвета (типа Павловопосадский). Куртка сиреневого цвета, кофта красного цвета, рубашка молочного цвета с рисунком в виде черных прерывистых линий разной ширины. Брюки спортивные черного цвета на шнуровке, кроссовки с фирменным логотипом темно-синего цвета с красными вставками и тремя белыми полосками по бокам.

Рядом найден мини-кошелек коричневого цвета с застежкой фермуар.
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