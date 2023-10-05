В Бурятии на берегу Селенги нашли труп женщины

27 сентября на берегу Селенги неподалеку от ул. Юбилейная в селе Старое Татаурово Прибайкальского района было обнаружено тело женщины. Её личность пока не установлена. Полиция просит граждан при наличии какой-либо информации об этой женщине позвонить по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).Приметы: европейской внешности, на вид около 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая.Одежда: на голове платок бордового цвета с цветами красного и синего цветов и листьями зеленого цвета (типа Павловопосадский). Куртка сиреневого цвета, кофта красного цвета, рубашка молочного цвета с рисунком в виде черных прерывистых линий разной ширины. Брюки спортивные черного цвета на шнуровке, кроссовки с фирменным логотипом темно-синего цвета с красными вставками и тремя белыми полосками по бокам.Рядом найден мини-кошелек коричневого цвета с застежкой фермуар.