В Улан-Удэ пожилой грузчик попался на наркотиках

Днем 3 октября на Левом берегу в Улан-Удэ сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль. В его багажнике автомобиля они обнаружили два мешка с марихуаной. Как выяснилось, мешки принадлежали 65-летнему пассажиру, которого ехавший с семьей водитель подобрал на дороге в Иволгинском районе.«Гражданин признался, что коноплю он собрал ночью в поле. По словам злоумышленника, для этой цели в намеченное место он приехал из Улан-Удэ на такси. Вес наркотиков составил около 6 килограммов. Освидетельствованием у него, предварительно, установлен факт потребления запрещенного вещества», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера, против жизни и здоровья, а также наркопреступление. Всего он провел в местах лишения свободы около 30 лет. Сейчас мужчина работает грузчиком.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: МВД Бурятии