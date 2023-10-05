Происшествия 05.10.2023 в 13:50

В Улан-Удэ пожилой грузчик попался на наркотиках

Мужчина 30 лет провел за решеткой и, вероятно, теперь снова отправится туда
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожилой грузчик попался на наркотиках
Днем 3 октября на Левом берегу в Улан-Удэ сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль. В его багажнике автомобиля они обнаружили два мешка с марихуаной. Как выяснилось, мешки принадлежали 65-летнему пассажиру, которого ехавший с семьей водитель подобрал на дороге в Иволгинском районе.

«Гражданин признался, что коноплю он собрал ночью в поле. По словам злоумышленника, для этой цели в намеченное место он приехал из Улан-Удэ на такси. Вес наркотиков составил около 6 килограммов. Освидетельствованием у него, предварительно, установлен факт потребления запрещенного вещества», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера, против жизни и здоровья, а также наркопреступление. Всего он провел в местах лишения свободы около 30 лет. Сейчас мужчина работает грузчиком.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: МВД Бурятии
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