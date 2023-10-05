Молодой забайкалец украл дорогущий виски в супермаркете Улан-Удэ

В одном из продовольственных супермаркетов в центре Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны работники магазина сообщили, что неизвестные похитили с витрины бутылку дорогостоящего алкоголя.Благодаря камерам наблюдения выяснилось, что к краже причастны двое юношей. Они зашли в магазин, один из них взял с витрины виски в подарочной упаковке и спрятал в сумку. Потом молодые люди вышли, не оплатив товар.«Установив приметы подозреваемых, росгвардейцы приступили к их поиску. Через несколько минут на ул. Балтахинова наряд задержал злоумышленника, у которого в сумке была обнаружена украденная бутылка. Задержанный, 17-летний житель Забайкальского края, доставлен в полицию. Похищенная бутылка стоимостью более 14 тысяч рублей изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии