Происшествия 05.10.2023 в 16:00
В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака
Его обнаружили недалеко от места происшествия
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в село Тунка на поиски тела 63-летнего мужчины, который утонул на одноименной реке. Напомним, вечером 4 октября неподалеку от населенного пункта перевернулась моторная лодка с двумя рыбаками. Выбраться на берег смог только один из них.
«Спасатели совместно с добровольцами из числа местных жителей обследовали 7 кв. км акватории реки Тунка и береговой линии. Днём поступило сообщение, что добровольцы в районе опрокидывания лодки обнаружили тело мужчины. Оно находилось на глубине 4 метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в поисках принимали участие 16 местных жителей и 5 спасателей.
Фото: «Номер один»
«Спасатели совместно с добровольцами из числа местных жителей обследовали 7 кв. км акватории реки Тунка и береговой линии. Днём поступило сообщение, что добровольцы в районе опрокидывания лодки обнаружили тело мужчины. Оно находилось на глубине 4 метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в поисках принимали участие 16 местных жителей и 5 спасателей.
Фото: «Номер один»
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