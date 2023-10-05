Происшествия 05.10.2023 в 16:00

В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака

Его обнаружили недалеко от места происшествия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в село Тунка на поиски тела 63-летнего мужчины, который утонул на одноименной реке. Напомним, вечером 4 октября неподалеку от населенного пункта перевернулась моторная лодка с двумя рыбаками. Выбраться на берег смог только один из них.

«Спасатели совместно с добровольцами из числа местных жителей обследовали 7 кв. км акватории реки Тунка и береговой линии. Днём поступило сообщение, что добровольцы в районе опрокидывания лодки обнаружили тело мужчины. Оно находилось на глубине 4 метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Всего в поисках принимали участие 16 местных жителей и 5 спасателей.

Фото: «Номер один»
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