Происшествия 06.10.2023 в 09:40
Прокуратура Бурятии обжаловала приговор начальникам Селенгинского ЦКК
Ведомство считает, что условные сроки – слишком мягкое наказание за гибель пятерых рабочих
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии обжаловала приговор Кабанского райсуда по делу о гибели пятерых рабочих Селенгинского ЦКК. Райсуд признал всех фигурантов виновными и приговорил их к условным срокам.
«Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель принес апелляционное представление с доводами о несправедливости назначенного наказания ввиду чрезмерной мягкости, отмене условного осуждения и направлении виновных для отбывания лишения свободы в исправительную колонию», - сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.
Напомним, 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя радиальный отстойник, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам безопасности он подлежал немедленному опорожнению.
Однако ответственные лица не сделали этого. В результате длительного отстоя и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Его концентрация почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в это помещение поочередно зашли пятеро работников комбината: двое мужчин и трое женщин. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего умирали. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человека было достаточно для наступления летального исхода.
Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника Селенгинского ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека).
Рассмотрев дело, Кабанский райсуд признал всех фигурантов виновными. Директор по производству был приговорен к 3 годам лишения свободы условно; начальник цеха – к 2 годам лишения свободы условно; начальник отдела – к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно; технолог – к 2 годам лишения свободы условно.
В качестве дополнительного наказания осужденных лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчиненных работников на сроки от 2 до 3 лет.
Фото: «Номер один»
«Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель принес апелляционное представление с доводами о несправедливости назначенного наказания ввиду чрезмерной мягкости, отмене условного осуждения и направлении виновных для отбывания лишения свободы в исправительную колонию», - сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.
Напомним, 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя радиальный отстойник, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам безопасности он подлежал немедленному опорожнению.
Однако ответственные лица не сделали этого. В результате длительного отстоя и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Его концентрация почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в это помещение поочередно зашли пятеро работников комбината: двое мужчин и трое женщин. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего умирали. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человека было достаточно для наступления летального исхода.
Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника Селенгинского ЦКК: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека).
Рассмотрев дело, Кабанский райсуд признал всех фигурантов виновными. Директор по производству был приговорен к 3 годам лишения свободы условно; начальник цеха – к 2 годам лишения свободы условно; начальник отдела – к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно; технолог – к 2 годам лишения свободы условно.
В качестве дополнительного наказания осужденных лишили права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчиненных работников на сроки от 2 до 3 лет.
Фото: «Номер один»