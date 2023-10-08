Аферисты продолжают выбалтывать деньги у граждан Бурятии

В прокуратуре Республики Бурятия сообщили, что на данный момент жертвами интернет-преступников стали более 1940 человек. Только за последнюю неделю список пополнили ещё 50 граждан. Причиненный ущерб уже составил 512 миллионов рублей. За семь дней он увеличился на 32 миллиона.

Рекорд "щедрости" побил улан-удэнец, отдавший 21,1 млн рублей. Второго октября в дежурную часть отдела полиции обратился житель Улан-Удэ. Он сообщил, что, желая увеличить свои накопления, принял решение положить их на брокерский счет. В Интернете он нашёл брокерскую фирму и, не убедившись в порядочности контрагента, вложил стартовый капитал в размере 1000 долларов.



Спустя непродолжительное время потерпевшему посредством мессенджера поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, убедил потерпевшего в том, что для существенного дохода необходимо внести большую сумму. Обманутый на протяжении 2 месяцев вложил еще 21 млн рублей. После чего вывести свои сбережения он уже не смог, также, как и связаться с «брокером».

Напомним, в целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.





Злоумышленники представляются:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщают, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.





Фото: Номер один