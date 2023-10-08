Происшествия 08.10.2023 в 14:24

Лама из Забайкалья отправится в колонию строго режима на 8 лет

Мужчина получил внушительный срок за домогательства к маленькой девочке
A- A+
Текст: Номер один
Лама из Забайкалья отправится в колонию строго режима на 8 лет
Агинский районный суд Забайкалья приговорил священнослужителя дацана к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за домогательства к школьнице.

Девочка ездила на соревнования в Агинское. На тот момент турнир проходил в Южном Аргалее. Детишек поселили в гостинице "Сапсан" в Агинском. За окном был холодный февраль. Ранним утром 12 числа в номер девочки проник некий мужчина и совершил развратные действия.

Как сообщают СМИ Забайкалья, данные, которые фигурируют в документах суда, совпадают с данными одного из лам Агинского дацана, что можно установить по открытым источникам и его соцсетям.

В конечном итоге мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Кроме лишения свободы, мужчину также обязали выплатить матери пострадавшей школьницы 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 


Фото: Номер один
Теги
суд дети несовершеннолетние происшествия

Все новости

В Бурятии растёт транспортная активность
08.10.2023 в 15:18
Лама из Забайкалья отправится в колонию строго режима на 8 лет
08.10.2023 в 14:24
В России появился День беременных
08.10.2023 в 13:36
Аферисты продолжают выбалтывать деньги у граждан Бурятии
08.10.2023 в 13:11
В Бурятии отмечают день работников аграрной промышленности
08.10.2023 в 11:44
Монголия богатеет на глазах
08.10.2023 в 11:04
Бурятия проиграла неравную битву с отходами
08.10.2023 в 08:00
Рэкет, проституция и азартные игры
08.10.2023 в 07:00
«Сталкерам» Бурятии могут запретить приближаться к объектам обожания
07.10.2023 в 15:19
Глава Бурятии поздравил Владимира Путина с Днем рождения
07.10.2023 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
Аферисты продолжают выбалтывать деньги у граждан Бурятии
Рекорд "щедрости" побил улан-удэнец, отдавший им более 21 миллиона рублей
08.10.2023 в 13:11
В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
Тушение пожара осложнило воспламенение лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения
06.10.2023 в 13:07
Прокуратура Бурятии обжаловала приговор начальникам Селенгинского ЦКК
Ведомство считает, что условные сроки – слишком мягкое наказание за гибель пятерых рабочих
06.10.2023 в 09:40
В Бурятии перед судом предстанет автолихачка, лишенная прав
В ее машине погибли два пассажира, один ребенок получил тяжкие телесные повреждения        
06.10.2023 в 09:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru