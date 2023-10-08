Лама из Забайкалья отправится в колонию строго режима на 8 лет

Агинский районный суд Забайкалья приговорил священнослужителя дацана к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за домогательства к школьнице.Девочка ездила на соревнования в Агинское. На тот момент турнир проходил в Южном Аргалее. Детишек поселили в гостинице "Сапсан" в Агинском. За окном был холодный февраль. Ранним утром 12 числа в номер девочки проник некий мужчина и совершил развратные действия.Как сообщают СМИ Забайкалья, данные, которые фигурируют в документах суда, совпадают с данными одного из лам Агинского дацана, что можно установить по открытым источникам и его соцсетям.В конечном итоге мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.Кроме лишения свободы, мужчину также обязали выплатить матери пострадавшей школьницы 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.