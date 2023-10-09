Житель Бурятии снова загремел в колонию, едва освободившись из нее

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска. Он обвинялся в грабеже, краже и причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, спустя непродолжительное время после условно-досрочного освобождения из колонии мужчина снова взялся за старое. Так, в декабре 2022 года после распития спиртных напитков он похитил телефон у своего знакомого. В январе 2023 года в одном из общежитий мужчина ударил кулаком 66-летнего пенсионера, после чего открыто похитил антенну и приставку для телевизора. В марте 2023 года пьяный подсудимый в ходе ссоры ударил табуретом своего приятеля, причинив его здоровью легкий вред.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»