Происшествия 09.10.2023 в 09:42

Житель Бурятии снова загремел в колонию, едва освободившись из нее

За короткое время мужчина совершил сразу несколько преступлений
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии снова загремел в колонию, едва освободившись из нее
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска. Он обвинялся в грабеже, краже и причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, спустя непродолжительное время после условно-досрочного освобождения из колонии мужчина снова взялся за старое. Так, в декабре 2022 года после распития спиртных напитков он похитил телефон у своего знакомого. В январе 2023 года в одном из общежитий мужчина ударил кулаком 66-летнего пенсионера, после чего открыто похитил антенну и приставку для телевизора. В марте 2023 года пьяный подсудимый в ходе ссоры ударил табуретом своего приятеля, причинив его здоровью легкий вред.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»

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