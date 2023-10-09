Происшествия 09.10.2023 в 11:22

Пьяный житель Улан-Удэ атаковал вагоны

Хулигана задержали и доставили в полицию
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Улан-Удэ атаковал вагоны
Правоохранителям Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на станции Тальцы мужчина обкидывает камнями грузовые составы. На место выехали сотрудники транспортной полиции, которые задержали хулигана.

«32-летний ранее неоднократно судимый местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений бросал камни в стоящие на подъездных путях грузовые вагоны. Нарушитель доставлен в линейный отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. С ним проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: «Номер один»
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