Происшествия 09.10.2023 в 11:29
Житель Бурятии погиб, выпав из окна больницы
В лечебное учреждение мужчина попал после длительного употребления алкоголя
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выясняют обстоятельства происшествия, случившегося в стенах Баргузинской центральной районной больницы.
«Молодой мужчина был доставлен в хирургическое отделение Баргузинской ЦРБ из-за ухудшения состояния здоровья в связи с длительным употреблением алкоголя. Ночью, проникнув в служебное помещение учреждения, пациент открыл окно на 3-м этаже и выпал из него. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»
«Молодой мужчина был доставлен в хирургическое отделение Баргузинской ЦРБ из-за ухудшения состояния здоровья в связи с длительным употреблением алкоголя. Ночью, проникнув в служебное помещение учреждения, пациент открыл окно на 3-м этаже и выпал из него. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»
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