Житель Бурятии погиб, выпав из окна больницы

В Бурятии выясняют обстоятельства происшествия, случившегося в стенах Баргузинской центральной районной больницы.«Молодой мужчина был доставлен в хирургическое отделение Баргузинской ЦРБ из-за ухудшения состояния здоровья в связи с длительным употреблением алкоголя. Ночью, проникнув в служебное помещение учреждения, пациент открыл окно на 3-м этаже и выпал из него. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в Минздраве Бурятии.Фото: «Номер один»