Происшествия 09.10.2023 в 17:40

Житель Улан-Удэ убил случайного прохожего

Ссора между мужчинами произошла из-за пустяка
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил случайного прохожего
Утром 2 октября на улице Норильской в Улан-Удэ было обнаружено тело 33-летнего мужчины с колото-резаными ранениями живота и бедра. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сыщики приступили к поиску злоумышленника.

Вскоре по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 28-летнего горожанина. В ходе допроса молодой человек не стал отпираться и рассказал об обстоятельствах убийства.  

Как сообщили в Следственном комитете, вечером 1 октября пьяный парень находился возле своего дома на улице Норильской. В этот момент из-за незначительного повода у него произошла ссора со случайным прохожим, переросшая в потасовку. После нее молодой человек зашел домой, взял нож, вернулся на улицу и стал искать недавнего противника. Увидев его возле одного из магазинов, злоумышленник напал на мужчину и нанес ему два удара ножом. От полученных ран тот вскоре умер.

«Молодого человека изобличили благодаря видеозаписям, изъятым в магазине, где он после совершенного преступления приобретал спиртное. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

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