В Улан-Удэ пенсионер совершил ДТП из-за внезапного ухудшения здоровья

ДТП произошло утром 9 октября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 78-летнему водителю «Тойоты Хариер», который выезжал задним ходом из гаража своего дома, внезапного стало плохо. Пенсионер потерял управление и врезался в стоящий автомобиль «Тойота Белта».После аварии пожилого водителя доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.Фото: ГИБДД Бурятии