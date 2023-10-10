Происшествия 10.10.2023 в 09:37
В Улан-Удэ пенсионер совершил ДТП из-за внезапного ухудшения здоровья
Позже пожилой мужчина скончался в больнице
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло утром 9 октября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 78-летнему водителю «Тойоты Хариер», который выезжал задним ходом из гаража своего дома, внезапного стало плохо. Пенсионер потерял управление и врезался в стоящий автомобиль «Тойота Белта».
После аварии пожилого водителя доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Фото: ГИБДД Бурятии
После аварии пожилого водителя доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Фото: ГИБДД Бурятии
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