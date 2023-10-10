В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

Смертельное ДТП произошло днем 9 октября в Окинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Хай Люкс», ехавший со стороны села Хужиры в направлении Орлика, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. 31-летний пассажир автомобиля получил травмы, его госпитализировали в местную больницу.Фото: ГИБДД Бурятии