Происшествия 10.10.2023 в 09:44
В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
Пассажир иномарки госпитализирован с травмами
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло днем 9 октября в Окинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Хай Люкс», ехавший со стороны села Хужиры в направлении Орлика, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. 31-летний пассажир автомобиля получил травмы, его госпитализировали в местную больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. 31-летний пассажир автомобиля получил травмы, его госпитализировали в местную больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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