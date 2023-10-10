В Бурятии пьяный водитель лишился свободы и автомобиля

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Заиграевского района. Он обвинялся в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года мужчина попался за рулем в нетрезвом виде. За это его привлекли к административной ответственности. В декабре 2022 года, не сделав должных выводов, он вновь пьяным сел за руль автомобиля.Заиграевский райсуд признал мужчину виновным. С учетом его предыдущей судимости по совокупности преступлений сельчанин получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав на 2,5 года.По решению суда автомобиль «ВАЗ-2107», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»