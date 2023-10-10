Происшествия 10.10.2023 в 10:00
В Бурятии пьяный водитель лишился свободы и автомобиля
Ближайшие 2 года мужчина проведет в колонии-поселении
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Заиграевского района. Он обвинялся в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года мужчина попался за рулем в нетрезвом виде. За это его привлекли к административной ответственности. В декабре 2022 года, не сделав должных выводов, он вновь пьяным сел за руль автомобиля.
Заиграевский райсуд признал мужчину виновным. С учетом его предыдущей судимости по совокупности преступлений сельчанин получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав на 2,5 года.
По решению суда автомобиль «ВАЗ-2107», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года мужчина попался за рулем в нетрезвом виде. За это его привлекли к административной ответственности. В декабре 2022 года, не сделав должных выводов, он вновь пьяным сел за руль автомобиля.
Заиграевский райсуд признал мужчину виновным. С учетом его предыдущей судимости по совокупности преступлений сельчанин получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав на 2,5 года.
По решению суда автомобиль «ВАЗ-2107», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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