Происшествия 10.10.2023 в 11:18

В Улан-Удэ охранник переоделся женщиной и обворовал магазин, где работал

Мужчина тщательно продумал преступление, но прокололся на мелочи
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ охранник переоделся женщиной и обворовал магазин, где работал
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвинявшегося в краже.

Как следует из материалов дела, в марте 2023 года в одном из продовольственных магазинов города произошел взлом служебного кабинета. Из сейфа, стоявшего в помещении, исчезли 94 тысячи рублей. По факту кражи руководство магазина обратилось в полицию.

Правоохранители в ходе просмотра камер видеонаблюдения установили, что в ночь кражи в магазин через запасную дверь проник человек в женской одежде. Злоумышленник вскрыл дверь кабинета, открыл столешницу, взял оттуда ключ и открыл им сейф, после чего похитил деньги.

При дальнейшем просмотре камер выяснилась любопытная деталь. Как оказалось, за день до случившегося охранник магазина проник в кабинет управляющего и достал из его стола ключ от запасной двери торговой точки.

Полицейские решили побеседовать с охранником, и тот сознался в преступлении. Мужчина пояснил - о том, где хранится выручка и лежат ключи от сейфа, он узнал по камерам видеонаблюдения. Чтобы не «засветиться» самому, мужчина принял меры маскировки. Идя на дело, он переоделся в женскую одежду – плащ, перчатки, женские ботинки и полотенце, которые позаимствовал у сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда, мужчина признан виновным в краже и приговорен к полутора годам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

Похищенные деньги экс-охранник вернул магазину еще в ходе предварительного следствия.

Фото: «Номер один»
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кража

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