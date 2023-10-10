Происшествия 10.10.2023 в 15:03

На пустыре в Улан-Удэ подростки нашли боеприпасы

К счастью, они оказались учебными
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Текст: Андрей Константинов
На пустыре в Улан-Удэ подростки нашли боеприпасы
Вчера вечером на ул. Шевченко в Улан-Удэ подростки обнаружили на пустыре подозрительные предметы, похожие на боеприпасы. О находке они сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию и вызвали саперов.

«Сотрудники группы разминирования в ходе обследования территории и канализационного колодца установили, что найденные предметы являются взрывателями, противотанковыми минами и другими инженерными боеприпасами. Все они были учебными и не представляли угрозы», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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На пустыре в Улан-Удэ подростки нашли боеприпасы
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