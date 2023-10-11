Происшествия 11.10.2023 в 09:35

В Бурятии автомобиль улетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» водителя

В аварии пострадали две женщины
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автомобиль улетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» водителя
ДТП произошло днем 10 октября на 389-м км федеральной трассы «Байкал» в Прибайкальском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель «Тойоты Хайс» выехал на встречную полосу. Ехавшая ему навстречу 41-летняя водитель автомобиля «Тойота Фанкарго», пытаясь избежать лобового столкновения, не справилась с управлением и слетела с дороги.

В результате аварии женщина-водитель и 48-летняя пассажирка «Фанкарго» получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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