В Бурятии пожарный спас девушку

Поздно вечером 10 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Курумкан. На вызов отправился личный состав 32-й пожарной части 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, во время пожара хозяева находились дома. Обнаружив возгорание в одной из комнат, мужчина с супругой смогли эвакуироваться, однако внутри квартиры осталась их дочь, которая из-за испуга не смогла покинуть дом. Об этом родители сообщили прибывшим пожарным.Начальник караула незамедлительно вошел в горящее здание на поиски девушки.«Обнаружить девушку смог с третьей попытки. Её поиски осложнялись большой задымлённостью дома. Когда в третий раз проник в дом, увидел, что она находится в спальной комнате возле кровати. Ползком добрался до неё и после успешно эвакуировал на улицу, к родителям», - рассказал начальник караула 32-й пожарной части Леонид Шоботкин.Пожар ликвидировали за 24 минуты. В результате возгорания огнём повреждена одна комната - там обуглились стены и потолок. Также повреждены стены соседних комнат.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС