Происшествия 11.10.2023 в 11:22
В Бурятии пожарный спас девушку
Из-за испуга она не смогла покинуть горящий дом
Текст: Андрей Константинов
Поздно вечером 10 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Курумкан. На вызов отправился личный состав 32-й пожарной части 18-го Курумканского отряда ГПС РБ.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, во время пожара хозяева находились дома. Обнаружив возгорание в одной из комнат, мужчина с супругой смогли эвакуироваться, однако внутри квартиры осталась их дочь, которая из-за испуга не смогла покинуть дом. Об этом родители сообщили прибывшим пожарным.
Начальник караула незамедлительно вошел в горящее здание на поиски девушки.
«Обнаружить девушку смог с третьей попытки. Её поиски осложнялись большой задымлённостью дома. Когда в третий раз проник в дом, увидел, что она находится в спальной комнате возле кровати. Ползком добрался до неё и после успешно эвакуировал на улицу, к родителям», - рассказал начальник караула 32-й пожарной части Леонид Шоботкин.
Пожар ликвидировали за 24 минуты. В результате возгорания огнём повреждена одна комната - там обуглились стены и потолок. Также повреждены стены соседних комнат.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, во время пожара хозяева находились дома. Обнаружив возгорание в одной из комнат, мужчина с супругой смогли эвакуироваться, однако внутри квартиры осталась их дочь, которая из-за испуга не смогла покинуть дом. Об этом родители сообщили прибывшим пожарным.
Начальник караула незамедлительно вошел в горящее здание на поиски девушки.
«Обнаружить девушку смог с третьей попытки. Её поиски осложнялись большой задымлённостью дома. Когда в третий раз проник в дом, увидел, что она находится в спальной комнате возле кровати. Ползком добрался до неё и после успешно эвакуировал на улицу, к родителям», - рассказал начальник караула 32-й пожарной части Леонид Шоботкин.
Пожар ликвидировали за 24 минуты. В результате возгорания огнём повреждена одна комната - там обуглились стены и потолок. Также повреждены стены соседних комнат.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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