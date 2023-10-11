В Бурятии отец приехал в гости к сыну и убил его

В ночь на 10 октября в квартире одного из домов в Северобайкальске произошло убийство 36-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 62-летнего отца потерпевшего. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы над сыном.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый с семьей не проживал. 9 октября он навестил супругу и сына, стал распивать с ними спиртные напитки. Вечером на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. В её ходе обвиняемый ударил сына ножом в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»