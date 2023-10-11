Происшествия 11.10.2023 в 15:19

В Бурятии отец приехал в гости к сыну и убил его

Во время распития алкоголя между родственниками вспыхнула ссора
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отец приехал в гости к сыну и убил его
В ночь на 10 октября в квартире одного из домов в Северобайкальске произошло убийство 36-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 62-летнего отца потерпевшего. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы над сыном.  

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый с семьей не проживал. 9 октября он навестил супругу и сына, стал распивать с ними спиртные напитки. Вечером на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. В её ходе обвиняемый ударил сына ножом в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии отец приехал в гости к сыну и убил его
11.10.2023 в 15:19
Нефрит, вертолеты и Байкал…
11.10.2023 в 14:49
В Улан-Удэ горожанин вывалил грузовик мусора в лесу возле дацана
11.10.2023 в 14:29
«Лето» в Бурятии закончится 14 октября
11.10.2023 в 14:09
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
11.10.2023 в 12:42
«Анестезиолог-­реаниматолог - это двойная ответственность»
11.10.2023 в 12:35
Россия, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут «Великий чайный путь»
11.10.2023 в 12:33
У вас есть бизнес, но вопросов пока больше, чем ответов?
11.10.2023 в 12:28
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
11.10.2023 в 11:41
Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей
11.10.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

Читайте также
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Эпицентр находился 16 км северо-западнее поселка Новый Уоян
11.10.2023 в 12:42
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
За попытку дачи взятки горожанину грозит уголовная ответственность
11.10.2023 в 11:41
Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей
Сумма, превышающая  норму вывоза наличных – почти 1,5 млн руб - помещена в камеру хранения вещественных доказательств
11.10.2023 в 11:30
В Бурятии пожарный спас девушку
Из-за испуга она не смогла покинуть горящий дом
11.10.2023 в 11:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru