Происшествия 11.10.2023 в 15:46

«Ударю ножом, и ты будешь лежать»

Под Новосибирском пятиклассники сняли видео с унижениями ребенка во дворе школы
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Текст: Номер один
«Ударю ножом, и ты будешь лежать»
Под Новосибирском двое пятиклассников поставили на колени ребенка во дворе школы. Они угрожали ему шокером и ножом, снимали извинения на видео. Один из мучителей - мальчик, недавно вернувшийся с концерта в Кремле. Именно его ребенок в очках на днях оскорбил, за что подростки и мстили слишком суровым способом. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«Ударю ножом, а он шокером»

Скандал случился в бердской школе №11. Двое пятиклассников поставили сверстника на колени прямо в школьном дворе. Дети заставили мальчика из параллельного класса извиняться на камеру, угрожая ему ножом, шокером и рассылкой видео.

- Говори, ты больше так не будешь? Ты мне клянешься? Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям, я тебя ударю ножом, а он - шокером, и ты будешь лежать, - говорит пятиклассник, снимающий видео. За кадром его друг демонстрирует возможности шокера.

Испуганный школьник извиняется, стоя на коленях, и его отпускают. Несмотря на извинения ребенка, скандальное видео разлетелось по соцсетям.

Педагоги были в шоке от случившегося: по словам замдиректора школы, все трое мальчиков из благополучных семей. Один из авторов видео якобы талантливый вокалист, который недавно вернулся с концерта в Кремле. После скандала к делу подключились прокуратура и администрация Бердска.

Теперь школу ждут проверки прокуратуры и СК

На данный момент конфликт в школе не комментируют. В администрации Бердска подтвердили: мальчика никто не бил, он посещает школу. Его обидчики нанесли ребенку психотравму, но также ходят на занятия.

- Сейчас со здоровьем ребенка все хорошо, ребенок посещает занятия. Администрация организовала проверку школы на предмет конфликта, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе администрации города Бердска.

Пользователи соцсетей требуют строго наказать авторов видео - все-таки они угрожали сверстнику шокером и ножом.

- Раньше за такое можно было попасть в колонию для несовершеннолетних, а эти ребята просто продолжают ходить в школу, - возмущаются пользователи соцсетей.

Школу и действия детей проверят прокуратура и СК.

- В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и органов системы профилактики на предмет халатности, - уточнили в СК по Новосибирской области.

Комментарий юриста

Юрист Инесса Рябинина объяснила, что в итоге может грозить детям и их родителям. Самих обидчиков могут поставить на учет в отдел ПДН, как минимум с ними проведут беседу педагоги. Наказать штрафом смогут только родителей - за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

- Школа передаст информацию в отдел ПДН, инспекторы проведут беседу с родителями. Социальный педагог составит график и будет работать с детьми. Также полиция выяснит, как нож и шокер попали в руки к малолетним, - рассказала КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина. - Теоретически родители пострадавшего мальчика могут подать иск к родителям обидчиков и школе. Но часто в таких конфликтах страдают обе стороны: если потерпевший первым оскорбил обидчиков, они тоже могут подать в суд.

Фото: предоставлено очевидцами
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