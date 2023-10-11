Любитель халявы из Улан-Удэ получил три года колонии

31-летний горожанин – любитель легких денег предстал перед судом. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 (кража). Помимо того, что ближайшие три года мужчине предстоит провести в колонии, он обязан вернуть пострадавшим от его действий все украденные деньги.

На первую кражу горожанин решился два года назад. Ночью 6 декабря 2021 года мужчина воспользовался имеющимся у него комплектом ключей от ранее снимаемой им посуточно квартиры, незаконно в нее проник и похитил у семейной пары два сотовых телефона и 545 тыс. рублей.

Но на этом воришка не успокоился. 22 августа он украл телефон и банковскую карту у одного из жителей республики. По банковской карте он несколько дней отоваривался в продуктовых магазинах. За несколько дней он потратил 15 тыс. рублей.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя столицы Бурятии. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"