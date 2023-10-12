Происшествия 12.10.2023 в 09:07
Юную «путешественницу» из Бурятии обнаружили в Таганроге
Девочку уже вернули приемной матери
Текст: Андрей Константинов
Пропавшая в Бурятии 16-летняя девушка найдена в Таганроге. Как сообщили в республиканском МВД, после её обнаружения в Ростовскую область вылетели оперативники уголовного розыска. Они доставили беглянку в Улан-Удэ и передали приемной матери.
Правоохранители выяснили, что после ухода из дома 3 августа девушка некоторое время находилась в столице Бурятии, а затем на попутках направилась в Таганрог. Она видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала её, не планируя возвращаться. С ней всё в порядке.
В отношении её приемной матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.
Правоохранители выяснили, что после ухода из дома 3 августа девушка некоторое время находилась в столице Бурятии, а затем на попутках направилась в Таганрог. Она видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала её, не планируя возвращаться. С ней всё в порядке.
В отношении её приемной матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.
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