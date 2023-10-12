Юную «путешественницу» из Бурятии обнаружили в Таганроге

Пропавшая в Бурятии 16-летняя девушка найдена в Таганроге. Как сообщили в республиканском МВД, после её обнаружения в Ростовскую область вылетели оперативники уголовного розыска. Они доставили беглянку в Улан-Удэ и передали приемной матери.Правоохранители выяснили, что после ухода из дома 3 августа девушка некоторое время находилась в столице Бурятии, а затем на попутках направилась в Таганрог. Она видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала её, не планируя возвращаться. С ней всё в порядке.В отношении её приемной матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.