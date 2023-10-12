Происшествия 12.10.2023 в 09:23

В Бурятии будут судить жестоких убийц пенсионера

Пьяные мужчины избили пожилого человека, бросили его в подполье и подожгли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут судить жестоких убийц пенсионера
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 27 и 43 лет, обвиняемых в разбое, краже и убийстве с особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, один из обвиняемых проживал в селе Шигаево. К нему из Улан-Удэ приехал знакомый, с которым они на протяжении длительного времени распивали спиртное, на которые потратили все деньги. Затем от случайного собутыльника мужчины узнали об одиноком пенсионере, который недавно получил пенсию, после чего решили вдвоем напасть на него, а похищенные средства потратить на спиртное.

Около полуночи 12 ноября 2022 года пьяные мужчины через незапертую дверь проникли в дом к 63-летнему пенсионеру и стали искать деньги. В этот момент хозяин проснулся от шума. Тогда один из злоумышленников избил его, ударил ножом в шею, после чего соучастники скинули пенсионера в подполье, закидали хламом и подожгли еще живого. Потерпевший вскоре скончался.

После этого один из обвиняемых продолжил обыскивать дом и похитил телевизор. Однако по пути, опасаясь изобличения, злоумышленник выкинул технику.

Расследование убийства поручили группе из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска. На основании обнаруженных улик выдвигались и проверялись несколько версий, одна из которых предполагала корыстный мотив убийства, к которому могли быть причастны приезжие граждане. Определенное время преступление оставалось нераскрытым, но в январе этого года сыщикам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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