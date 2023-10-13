Происшествия 13.10.2023 в 09:22
В Бурятии пропавший мужчина погиб
О судьбе сельчанина ничего не было известно с июля этого года
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершены поиски 45-летнего жителя села Харитоново Тарбагатайского района. Его местонахождение было неизвестно с июля 2023 года.
«Мужчина найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Подробности гибели мужчины не сообщаются.
«Мужчина найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Подробности гибели мужчины не сообщаются.
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