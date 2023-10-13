В Улан-Удэ водитель ударил по газам после ДТП

«Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону 8 (3012) 29-29-37», - обратились к горожанам в Госавтоинспекции.









Госавтоинспекция Бурятии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего днем 12 октября в Железнодорожном районе Улан-Удэ.«Около 14.40 часов водитель неустановленного автомобиля на перекрестке по ул. Октябрьской не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Тойотой Королла Филдер» под управлением 40-летней женщины, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП женщина получила ушибы, после осмотра и оказания медицинской помощи её отпустили домой», - рассказали в ГИБДД.В настоящий момент полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя.Фото и видео: ГИБДД Бурятии