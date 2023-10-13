В Бурятии драку соседей пришлось разнимать росгвардейцам

В Северобайкальске патруль Росгвардии получил сообщение о драке во дворе жилого дома. Когда наряд прибыл на место, участники конфликта уже переместились в квартиру. Войдя в жилище, росгвардейцы увидели двух мужчин, один из которых держал в руке камень, а у второго была кровь на голове. Сотрудники выбили из руки нападавшего камень и задержали его.Подъехавшие работники скорой помощи госпитализировали пострадавшего с рваной раной головы. Второго участника конфликта доставили в полицию. Им оказался ранее судимый 36-летний северобайкалец.Как выяснилось, оба мужчины живут в одном подъезде многоквартирного дома. Ссора началась, когда нетрезвый хулиган начал во дворе оскорблять супругу своего соседа. Вышедший муж заступился за жену, и после словесного конфликта супруги пошли домой. Однако злоумышленнику этого показалось мало, и он, прихватив во дворе булыжник, забежал в квартиру к соседям и ударил хозяина камнем по голове.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии